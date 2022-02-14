Феликс Оже-Альяссим: «Музыка меня очень вдохновляет»

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим музыка Теннис

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал о своих интересах вне корта. 

– Какие у вас есть увлечения, помимо тенниса? Я знаю, что вы очень хорошо играете на фортепиано.

– Я люблю музыку. Не только играть самому, я не садился за фортепиано уже несколько месяцев. Но музыка в целом очень меня вдохновляет – мы много путешествуем, поэтому я часто что-то слушаю.

Вряд ли я бы сам смог писать музыку, но она точно занимает важное место в моей жизни. То же самое со спортом, я в целом очень активный человек. Мне нравится смотреть многие виды спорта.

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