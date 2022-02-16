Пьер-Уг Эрбер: «Свобода важнее тенниса и всего остального. Очень уважаю позицию Джоковича»

Обладатель карьерного Большого шлема в паре Пьер-Уг Эрбер прокомментировал интервью Новака Джоковича BBC.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сказал, что готов пропустить «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», потому что поддерживает свободу выбору и не хочет прививаться от коронавируса. При этом он отметил, что «никогда не был против вакцинации».

«Свобода важнее тенниса и всего остального. Я многое нашел для себя в его интервью. У него есть убеждения, и я очень уважаю его позицию.

Нам давали образование, чтобы у нас была возможность самостоятельно принимать решения в жизни. Нам повезло жить в свободной стране. Для меня это важнее всего на свете – важнее, чем быть теннисистом».

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