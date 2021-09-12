Джокович – Медведеву: «Если кто и заслужил «Большой шлем», то это ты. Молодец»

Первая ракетка мира на церемонии награждения после US Open обратился к , обыгравшему его 6:4, 6:4, 6:4, и нью-йоркским болельщикам.

«Поздравляю Даниила. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если кто и заслужил «Большой шлем», то это ты. Молодец.

У тебя прекрасная команда, ты один из самых прекрасных парней в туре, мы отлично ладим. Желаю тебе еще больше «Шлемов». Уверен, ты еще не раз их выиграешь.

Я представлял оба сценария, как я буду стоять перед вами, что скажу. И хочу сказать, что хотя и не выиграл матч, мое сердце наполнено радостью, я самый счастливый человек на свете, потому что вы заставили меня чувствовать себя особенным. Вы тронули мою душу.

Я никогда так не чувствовал себя в Нью-Йорке. Спасибо огромное за поддержку и все, что для меня сделали. Я вас люблю – и скоро увидимся».

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