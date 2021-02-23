Евгений Кафельников: «Панарин – патриот, он любит Россию. Нельзя атаковать его за политическую позицию»

Бывший теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес форварда со стороны его бывшего тренера .

Назаров в недавнем интервью заявил, что в 2011 году хоккеист, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил 18-летнюю девушку, но дело удалось замять.

– Что скажете об этой истории?

– Для меня главный вопрос – почему она появилась именно сейчас. Анализируя ситуацию, я очень хорошо понимаю: это ответ Панарину на его искренность и открытое мнение о жизни и политической ситуации в России.

Я вижу в этом спланированный вброс. С целью испортить репутацию человеку, имеющему другие взгляды, пользующемуся огромной популярностью среди той части населения, которая хорошо представляет себе происходящее в нашей стране. Причем сделано это совсем для другой части населения. Цель – очернить игрока и личность. В глазах тех, кто о Панарине, может быть, услышал только вчера.

– Вы допускаете, что рассказ Назарова может быть правдой?

– Допускаю. Но не вижу в нем ни одного слова, которое убеждало бы в реальности этой истории. Пока что против Артемия лишь слова одного человека. Который не скрывает своего отношения к его мнению и гражданской позиции.

Когда против человека выдвигаются столь серьезные обвинения, они должны быть подтверждены чем-то кроме слов. И Панарин сейчас не должен оправдываться – нет ни видео, ни аудиозаписей. Есть, к слову, комментарии из Риги, которые говорят нам, что все это – фейк.

– Что бы вы пожелали Панарину сейчас?

– Оставаться самим собой. Быть искренним и честным. Я вижу его именно таким. Он любит свою страну, он патриот. Он может не поддерживать власть, но это право любого человека. И нельзя атаковать его за его политическую позицию. А что было в его личной жизни – он должен разобраться сам. И, думаю, разберется. Меня смущает то, что вся эта история открылась именно сегодня. Мне не кажется это случайным.

– Есть ли будущее у Панарина в сборной России?

– Давайте разведем в стороны хоккей и жизнь. По части игры в хоккей есть к нему вопросы? Думаю, нет. А что происходит за пределами хоккейной площадки – это уже личная жизнь человека. Я надеюсь, что в сборной России по хоккею будут играть лучшие хоккеисты страны. Вне зависимости от их гражданской позиции, – сказал Кафельников.

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