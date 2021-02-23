Евгений Кафельников: «Панарин – патриот, он любит Россию. Нельзя атаковать его за политическую позицию»

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс НХЛ Андрей Назаров Евгений Кафельников Артемий Панарин Политика Хоккей

Бывший теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина со стороны его бывшего тренера Андрея Назарова.

Назаров в недавнем интервью заявил, что в 2011 году хоккеист, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил 18-летнюю девушку, но дело удалось замять.

– Что скажете об этой истории?

– Для меня главный вопрос – почему она появилась именно сейчас. Анализируя ситуацию, я очень хорошо понимаю: это ответ Панарину на его искренность и открытое мнение о жизни и политической ситуации в России.

Я вижу в этом спланированный вброс. С целью испортить репутацию человеку, имеющему другие взгляды, пользующемуся огромной популярностью среди той части населения, которая хорошо представляет себе происходящее в нашей стране. Причем сделано это совсем для другой части населения. Цель – очернить игрока и личность. В глазах тех, кто о Панарине, может быть, услышал только вчера.

– Вы допускаете, что рассказ Назарова может быть правдой?

– Допускаю. Но не вижу в нем ни одного слова, которое убеждало бы в реальности этой истории. Пока что против Артемия лишь слова одного человека. Который не скрывает своего отношения к его мнению и гражданской позиции.

Когда против человека выдвигаются столь серьезные обвинения, они должны быть подтверждены чем-то кроме слов. И Панарин сейчас не должен оправдываться – нет ни видео, ни аудиозаписей. Есть, к слову, комментарии из Риги, которые говорят нам, что все это – фейк. 

– Что бы вы пожелали Панарину сейчас?

– Оставаться самим собой. Быть искренним и честным. Я вижу его именно таким. Он любит свою страну, он патриот. Он может не поддерживать власть, но это право любого человека. И нельзя атаковать его за его политическую позицию. А что было в его личной жизни – он должен разобраться сам. И, думаю, разберется. Меня смущает то, что вся эта история открылась именно сегодня. Мне не кажется это случайным.

– Есть ли будущее у Панарина в сборной России?

– Давайте разведем в стороны хоккей и жизнь. По части игры в хоккей есть к нему вопросы? Думаю, нет. А что происходит за пределами хоккейной площадки – это уже личная жизнь человека. Я надеюсь, что в сборной России по хоккею будут играть лучшие хоккеисты страны. Вне зависимости от их гражданской позиции, – сказал Кафельников.

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