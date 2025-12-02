Егор Сорин: «Решение CAS вызывает оптимизм. Наши лыжники готовы выступать на международных стартах»
Тренер Сорин: наши лыжники готовы выступать на международных стартах.
Тренер российских лыжников Егор Сорин прокомментировал новость о том, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Конечно, решение CAS вызывает оптимизм. Наши спортсмены готовы выступать на международных стартах.
Но говорить что-то конкретное по поводу нашего возвращения можно будет только после того, как выступит по этому вопросу FIS», – сказал Сорин.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
