ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение в гонках лыжников группы Сорина

ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение лыжников группы Сорина.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что жалоба Александра Большунова на поведение лыжников группы Егора Сорина в гонках будет рассмотрена.

Ранее Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после финиша гонки на Кубке России в Кировске.

Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Сорина в контактных гонках ведут нечестную борьбу.

— Помимо извинений, Александр в своем обращении заявил о неуважении на лыжне от спортсменов группы Сорина. Будете ли разбирать инцидент и с этой стороны?

— Это предположения Александра, и их тоже нужно рассматривать. Если есть претензия, нужно посмотреть, насколько она объективная.

Возможно, молодое поколение растет и покусывает старших, это нормально. Но вопрос в том, чтобы это было с уважением ко всем участникам гонок, и неважно, у кого какие медали, с ними вообще бегать сложно.

Нужно к каждому относиться с уважением. Думаю, Саша пытается объяснить, что ко всем нужно проявлять уважение, — сказал Крянин.

— Будут ли учитываться извинения Большунова в ходе сегодняшнего заседания ФЛГР?

— Конечно, будут учитываться. Самое главное, что Саша принес извинения и все осознал. Думаю, то же самое нужно и со стороны других участников. Нужно просто извиниться, подружиться и спокойно работать дальше.

Сейчас начнется заседание президиума, так как у нас нет официально‑дисциплинарного комитета, эти функции будет выполнять президиум, и на решение этого вопроса будет потрачено какое‑то время.

Скорее всего, будет выслушан ряд мнений и принято коллективное решение, как с этим стоит поступить, — цитирует Крянина «Матч ТВ».

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь