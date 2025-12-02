  • Спортс
ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение в гонках лыжников группы Сорина

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что жалоба Александра Большунова на поведение лыжников группы Егора Сорина в гонках будет рассмотрена. 

Ранее Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после финиша гонки на Кубке России в Кировске.

Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Сорина в контактных гонках ведут нечестную борьбу.

— Помимо извинений, Александр в своем обращении заявил о неуважении на лыжне от спортсменов группы Сорина. Будете ли разбирать инцидент и с этой стороны?

— Это предположения Александра, и их тоже нужно рассматривать. Если есть претензия, нужно посмотреть, насколько она объективная.

Возможно, молодое поколение растет и покусывает старших, это нормально. Но вопрос в том, чтобы это было с уважением ко всем участникам гонок, и неважно, у кого какие медали, с ними вообще бегать сложно.

Нужно к каждому относиться с уважением. Думаю, Саша пытается объяснить, что ко всем нужно проявлять уважение, — сказал Крянин.

— Будут ли учитываться извинения Большунова в ходе сегодняшнего заседания ФЛГР?

— Конечно, будут учитываться. Самое главное, что Саша принес извинения и все осознал. Думаю, то же самое нужно и со стороны других участников. Нужно просто извиниться, подружиться и спокойно работать дальше.

Сейчас начнется заседание президиума, так как у нас нет официально‑дисциплинарного комитета, эти функции будет выполнять президиум, и на решение этого вопроса будет потрачено какое‑то время.

Скорее всего, будет выслушан ряд мнений и принято коллективное решение, как с этим стоит поступить, — цитирует Крянина «Матч ТВ».

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
