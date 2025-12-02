  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Сложно комментировать поток сознания Большунова: его и жалко одновременно, и понимаешь, что он немножко заплутал»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения Александра Большунова за толчок соперника. 

«Все смешалось в голове Большунова. Сложно комментировать его поток сознания: его и жалко одновременно, и понимаешь, что он немножко заплутал.

Хочу обратиться к нему и к его окружению. Все говорят, что никто не разобрался. Ребята, чтобы разбираться, собирайте сразу пресс‑конференцию после произошедшего: журналистов, судей, лыжников. Приглашайте всех и рассказывайте, не надо никуда убегать и голову прятать в сугроб. Расскажите все, как есть – тогда все разберутся, и пожалеют, и поругают кого надо.

Саша Большунов, я к тебе обращаюсь, неужели вы это до сих пор не поняли? Ты – прекрасный парень, золотой спортсмен, гордость наша. Извинился – молодец, хоть дорога с извинениями и привела куда‑то совсем высоко. Чтобы не было кривотолков, нужно собирать людей по горячим следам и всё объяснять.

Бакурову – здоровья, Большунову – мудрости, окружению Большунова — ума. Саша, мы все тебе желаем добра, пойми это раз и навсегда. Банду Сорина – под суд», — сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
