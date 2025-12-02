Александр Большунов: «Я сходил в церковь и покаялся перед Богом. Спасибо «ФосАгро» и комплексу «Тирвас», что на территории комплекса есть храм»

Большунов заявил, что сходил в церковь и покаялся после инцидента с Бакуровым.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что сходил в церковь и попросил прощения после того, как толкнул Александра Бакурова.

Большунов после финиша полуфинала спринта на Кубке России в Кировске врезался в спину Александра Бакурова, тот упал на ограждение и получил травму ноги.

«Что касается извинений, то я, конечно, сходил в церковь – попросил прощения и покаялся перед Богом. Спасибо «ФосАгро» и комплексу «Тирвас», что на территории данного комплекса есть храм. Ведь все ситуации, препятствия, данные нам Богом, не просто так даются.

Теперь я больше узнал людей, которые вроде бы были близки – и ты для них был открыт.

Но на самом деле людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше», – сказал Большунов.

