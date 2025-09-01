Сорин о сборах в Европе: «Пока остаются надежды, что нас допустят до Олимпиады, будем следовать плану, который составили»

Тренер Егор Сорин рассказал, что лыжники продолжат проводить сборы в Европе.

– Недавно ваша группа завершила сбор в Италии. Насколько продуктивно прошла эта подготовка? Сталкивались с русофобскими выходками в Италии?

– Сбор как сбор. Все хорошо прошло. Никаких проблем не было. Нас хорошо приняли. Все, как и было раньше. Никому не отказали в получении виз, единственное, что сейчас весь этот процесс дольше длится, поэтому заблаговременно приходится заниматься этим вопросом.

– Планируете ли в дальнейшем проводить сборы за границей?

– Конечно, планируем. До тех пор, пока будут оставаться надежды, что нас все‑таки допустят до Олимпиады, мы будем следовать тому плану, который мы составили. Пока остается надежда, будут и заграничные сборы.

Конечно, речь про Италию, потому что именно там и будут проходить Олимпийские игры.

– Вы говорите о надежде на допуск наших лыжников. Есть ли у вас понимание, в какие сроки будет принято окончательное решение по нашему допуску и какие сейчас прогнозы?

– Понимания нет и не было. Но надежда сохраняется, – сказал Сорин.