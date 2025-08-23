Норвежские прыгуны с трамплина Форфанг и Линдвик согласились на дисквалификацию за манипуляцию с костюмами на ЧМ-2025

Форфанг и Линдвик согласились на дисквалификацию за манипуляцию с костюмами.

После чемпионата мира-2025 в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами в прыжках с трамплина. В костюмы вшивался запрещенный материал.

От соревнований были отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры ЧМ Робин Педерсен и Кристоффер Сундаль. 1 апреля FIS сняла временное отстранение.

Линдвик и Форфанг отстранены на три месяца (с учетом уже отбытого срока) и оштрафованы на 2000 швейцарских франков (около 25 000 норвежских крон). Остальные спортсмены были оправданы.

Пресс-служба FIS сообщила, что Форфанг и Линдвик согласились с санкциями.

