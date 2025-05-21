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Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Юханссон завершил карьеру. Его отстраняли из-за мошенничества с костюмом

Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Роберт Юханссон завершил карьеру.

В марте Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила Юханссона и еще нескольких норвежских прыгунов за мошенничество с костюмами на чемпионате мира-2025. Расследование по этому делу все еще ведется.

Спортсмену 33 года, он выигрывал золото Пхенчхана-2018 в команде и две бронзовые медали тех Игр в личном турнире. Также у него два серебра и бронза с чемпионатов мира.

«Разочаровывает, что я не смог закончить сезон так, как планировал. Но я с интересом жду, что предложит мне жизнь после ухода из спорта», – сказал Юханссон.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Merkur
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Роберт Юханссон
прыжки с трамплина
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