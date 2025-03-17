Линн Сван досрочно завершила сезон из-за последствий сотрясения мозга
Шведская лыжница Линн Сван досрочно завершила текущий сезон.
Сван не выступит на этапах Кубка мира в Таллине и Лахти.
Спортсменка получила сотрясение мозга 26 февраля на тренировке перед чемпионатом мира в Тронхейме. Из-за этого гонки ЧМ она пропустила.
«Дела идут на поправку, но Линн пока не готова к таким нагрузкам, которые спортсмены испытывают на соревнованиях Кубка мира», – сообщил врач шведской команды Рикард Нобериус.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Expressen
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