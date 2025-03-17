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Расписание трансляций девятого и десятого этапов Кубка мира по лыжам в Таллине и Лахти

Опубликовано расписание последних этапов Кубка мира по лыжам в Таллине и Лахти.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

Расписание трансляций

9-й этап

Таллин, Эстония

19 марта, среда

Спринты, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 17:30, финалы – на Матч! Арене после 20:00

10-й этап

Лахти, Финляндия

21 марта, пятница

Спринты, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 17:00, финалы – на Матч! Арене после 19:30

22 марта, суббота

Командные спринты, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:40, финалы – на Матч! Игре после 14:40

23 марта, воскресенье

50 км, масс-старт, классический стиль, женщины

10:30 Матч! Игра

50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

14:45 Матч! Игра

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
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