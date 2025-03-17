Расписание трансляций девятого и десятого этапов Кубка мира по лыжам в Таллине и Лахти
Опубликовано расписание последних этапов Кубка мира по лыжам в Таллине и Лахти.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
Расписание трансляций
9-й этап
Таллин, Эстония
19 марта, среда
Спринты, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 17:30, финалы – на Матч! Арене после 20:00
10-й этап
Лахти, Финляндия
21 марта, пятница
Спринты, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 17:00, финалы – на Матч! Арене после 19:30
22 марта, суббота
Командные спринты, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:40, финалы – на Матч! Игре после 14:40
23 марта, воскресенье
50 км, масс-старт, классический стиль, женщины
10:30 Матч! Игра
50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины
14:45 Матч! Игра
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
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