Тереза Йохауг: «Приятно видеть, что моя форма хороша. Была тяжелая борьба с Шлинн, но на последнем круге у меня оставалось немного сил»

Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в гонке на 20 км на Кубке мира.

Йохауг выиграла классическую «разделку» на этапе в Осло. Второе место заняла ее соотечественница Астрид Ойре Шлинн. Бронза после дисквалификации шведки Эббы Андерссон перешла к Виктории Карл.

– Было невероятно приятно видеть, что моя форма хороша и все складывается в мою пользу.

– Сейчас вы чувствуете себя лучше, чем в Тронхейме несколько дней назад?

– Да, лучше. Вообще, я считаю, что в Тронхейме тоже было неплохо. В классической 10-километровой гонке были небольшие сложности из-за лыж, погоды и состояния трассы. Сегодня условия были более ровными, и мы хотя бы не бежали по снежной каше.

Кроме того, сегодня лыжи были на нашей стороне. Была тяжелая борьба с Астрид, но на последнем круге у меня еще оставалось немного сил, – сказала 14-кратная чемпионка мира.