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  • Александр Панжинский: «Присутствие россиян усложнило бы Клэбо борьбу в гонках чемпионата мира. К марафону он подошел бы измотанным»
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Александр Панжинский: «Присутствие россиян усложнило бы Клэбо борьбу в гонках чемпионата мира. К марафону он подошел бы измотанным»

Панжинский считает, что россияне помешали бы Клэбо взять 6 золотых наград на ЧМ.

На чемпионате мира в Тронхейме норвежец Йоханнес Клэбо завоевал золото в 6 гонках из 6. Он выиграл спринт, скиатлон, командный спринт, гонку с раздельным стартом, эстафету в составе сборной Норвегии и марафон.

Российские лыжники на ЧМ не выступали из-за отстранения от международных стартов под эгидой FIS.

«Он выступал у себя дома в Тронхейме – на трассе, которую он использовал для тренировок с детства. Он был мотивирован максимально, поставив себе сверхцель – завоевать шесть золотых медалей.

Конечно, сокращение дистанций тоже сыграло очень большое значение, если мы говорим о скиатлоне и гонке с раздельного старта на 10 км. Хотя 15 км он тоже скорее бы выиграл с учетом отсутствия главного претендента на золота Ииво Нисканена.

Присутствие россиян как минимум усложнило бы ему борьбу и в эстафете, и в командном спринте, и в дистанционных гонках. Да, в индивидуальном, командном спринтах, в эстафете норвежцы в любом случае могли бы забрать золото, но с нашим участием напряженность борьбы была бы выше, к марафону Клэбо подошел бы более измотанным, а именно победа в этой гонке сделала его героем – остальные пять медалей просчитывались.

В марафоне же наши спортсмены сумели бы составить ему конкуренцию. Но как бы было – никто не знает, Клэбо действительно герой и легенда лыжных гонок. Недооценивать этот результат не стоит», – сказал призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.

Клэбо – величайший! Забрал все 6 гонок ЧМ и заплакал на финише

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
лыжные гонки
ТАСС
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logoсборная России (лыжные гонки)
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