Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Ника Превц победила на большом трамплине, Фрайтаг – 2-я, Квандаль – 3-я
Словенка Ника Превц победила на ЧМ по прыжкам с трамплина в Тронхейме.
Вторая попытка была отменена из-за погодных условий.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира
Тронхейм, Норвегия
Женщины, HS138
1. Ника Превц (Словения) – 150,9 балла (134,5 м)
2. Селина Фрайтаг (Германия) – 136,7 (131,0)
3. Мария Эйрин Квандаль (Норвегия) – 132,4 (136,0)
4. Ева Пинкельниг (Австрия) – 125,0 (126,0)
5. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 120,7 (120,5)
6. Лиза Эдер (Австрия) – 117,7 (122,5)
7. Нозоми Маруяма (Япония) – 114,3 (128,0)
8. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) – 114,1 (119,0)
9. Юки Ито (Япония) – 112,0 (120,0)
10. Александрия Лутитт (Канада) – 109,8 (119,0)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости