Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Ника Превц победила на большом трамплине, Фрайтаг – 2-я, Квандаль – 3-я

Словенка Ника Превц победила на ЧМ по прыжкам с трамплина в Тронхейме.

Вторая попытка была отменена из-за погодных условий. Прыжки с трамплина Чемпионат мира Тронхейм, Норвегия Женщины, HS138 1. Ника Превц (Словения) – 150,9 балла (134,5 м) 2. Селина Фрайтаг (Германия) – 136,7 (131,0) 3. Мария Эйрин Квандаль (Норвегия) – 132,4 (136,0) 4. Ева Пинкельниг (Австрия) – 125,0 (126,0) 5. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 120,7 (120,5) 6. Лиза Эдер (Австрия) – 117,7 (122,5) 7. Нозоми Маруяма (Япония) – 114,3 (128,0) 8. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) – 114,1 (119,0) 9. Юки Ито (Япония) – 112,0 (120,0) 10. Александрия Лутитт (Канада) – 109,8 (119,0)