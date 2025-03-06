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Александр Панжинский: «Победы Большунова должен видеть весь мир – так же, как творения лучших композиторов и художников»

Александр Панжинский заявил, что победы Большунова должен видеть весь мир.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отсутствии мотивации на российские старты.

«Лучшие российские спортсмены должны соревноваться с лучшими спортсменами в мире. Любой спортсмен топ-уровня, как Большунов, мечтает стать лучшим в мире. А лучшие в мире выступают на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Большунов, как трехкратный олимпийский чемпион и лидер сборной России, в очередной раз подтвердил на чемпионате России, что он лучший как минимум в «разделке» коньком на 10 километров.

Большунов должен представлять нашу страну и показывать свой уровень не на чемпионате России, а на международных стартах. Конечно, у Саши мотивация снижается, когда он не может реализовать себя в борьбе с сильнейшими.

Спорт можно сравнить с произведениями лучших композиторов и художников. Их творения должен видеть весь мир, как и победы Большунова. Александр не пытался обидеть наших болельщиков или уровень чемпионата России. Просто звезда и гений должен творить на весь мир, а не только в одной стране», – сказал призер Ванкувера-2010 Панжинский.

😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Панжинский
logoАлександр Большунов
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