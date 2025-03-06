Александр Панжинский: «Победы Большунова должен видеть весь мир – так же, как творения лучших композиторов и художников»
Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отсутствии мотивации на российские старты.
«Лучшие российские спортсмены должны соревноваться с лучшими спортсменами в мире. Любой спортсмен топ-уровня, как Большунов, мечтает стать лучшим в мире. А лучшие в мире выступают на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Большунов, как трехкратный олимпийский чемпион и лидер сборной России, в очередной раз подтвердил на чемпионате России, что он лучший как минимум в «разделке» коньком на 10 километров.
Большунов должен представлять нашу страну и показывать свой уровень не на чемпионате России, а на международных стартах. Конечно, у Саши мотивация снижается, когда он не может реализовать себя в борьбе с сильнейшими.
Спорт можно сравнить с произведениями лучших композиторов и художников. Их творения должен видеть весь мир, как и победы Большунова. Александр не пытался обидеть наших болельщиков или уровень чемпионата России. Просто звезда и гений должен творить на весь мир, а не только в одной стране», – сказал призер Ванкувера-2010 Панжинский.
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