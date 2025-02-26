Бородавко о чемпионате мира: «Весь пьедестал в индивидуальных гонках будет за норвежцами. Конкурентов из других стран я не вижу»

Тренер Юрий Бородавко рассказал, что будет следить за чемпионатом мира по лыжам.

ЧМ стартует завтра в норвежском Тронхейме.

«По мере возможности буду следить за чемпионатом мира. Конечно, нам по-прежнему интересно видеть, как работают все сильнейшие, наши будущие соперники.

В отсутствие наших спортсменов конкуренция на чемпионате мира, прежде всего, развернется между норвежскими лыжниками. Тем более, в таких ключевых гонках, как скиатлон, разделки.

Конкурентов из других стран, которые могли бы претендовать на золото на этом чемпионате мира, я не вижу. Весь пьедестал в индивидуальных гонках будет за норвежцами», – сказал Бородавко.