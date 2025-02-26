Бородавко о чемпионате мира: «Весь пьедестал в индивидуальных гонках будет за норвежцами. Конкурентов из других стран я не вижу»
Тренер Юрий Бородавко рассказал, что будет следить за чемпионатом мира по лыжам.
ЧМ стартует завтра в норвежском Тронхейме.
«По мере возможности буду следить за чемпионатом мира. Конечно, нам по-прежнему интересно видеть, как работают все сильнейшие, наши будущие соперники.
В отсутствие наших спортсменов конкуренция на чемпионате мира, прежде всего, развернется между норвежскими лыжниками. Тем более, в таких ключевых гонках, как скиатлон, разделки.
Конкурентов из других стран, которые могли бы претендовать на золото на этом чемпионате мира, я не вижу. Весь пьедестал в индивидуальных гонках будет за норвежцами», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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