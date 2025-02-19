Елена Вяльбе: «Уже поздравила Степанову с рождением дочери. В лыжной семье пополнение, мы счастливы!»
Елена Вяльбе поздравила Веронику Степанову с рождением дочери.
— Очень рада, уже поздравила Веронику и Дениса с рождением дочери. Пусть девочка растет на радость родителям и нам всем. В лыжной семье пополнение, мы счастливы!
— Дочка пойдет в маму и тоже станет лыжницей?
— Не обязательно. Главное, что есть пополнение в нашей семье, а будет ли она музыкантом или шахматисткой — неважно. Самое главное, чтобы была здорова и счастлива, а остальное всё боженька решит.
— Когда Степанова может вернуться в спорт, обсуждали с ней?
— Она сегодня родила ребенка, поэтому остальное пока неуместно, – рассказала Вяльбе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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