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Елена Вяльбе: «Уже поздравила Степанову с рождением дочери. В лыжной семье пополнение, мы счастливы!»

Елена Вяльбе поздравила Веронику Степанову с рождением дочери.

— Очень рада, уже поздравила Веронику и Дениса с рождением дочери. Пусть девочка растет на радость родителям и нам всем. В лыжной семье пополнение, мы счастливы!

— Дочка пойдет в маму и тоже станет лыжницей?

— Не обязательно. Главное, что есть пополнение в нашей семье, а будет ли она музыкантом или шахматисткой — неважно. Самое главное, чтобы была здорова и счастлива, а остальное всё боженька решит.

— Когда Степанова может вернуться в спорт, обсуждали с ней?

— Она сегодня родила ребенка, поэтому остальное пока неуместно, – рассказала Вяльбе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoЕлена Вяльбе
logoВероника Степанова
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