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Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й

Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках» на чемпионате УФО.

Лыжные гонки

Чемпионат Уральского федерального округа

Тюмень

Мужчины

15 км, свободный стиль 

1. Денис Спицов – 35.47,4 

2. Сергей Устюгов – 48,8 

3. Владислав Тукачев – 2.28,0 

4. Павел Вернигора – 2.51,8 

5. Максим Сысолятин – 2.58,4 

8. Рифат Сафиуллин – 3.22,2

Женщины

10 км, свободный стиль 

1. Елизавета Пантрина – 27.04,2 

2. Анна Хоботова – 36,6 

3. Анастасия Игнатьева – 50,6 

4. Елизавета Еремеева – 57,7 

5. Алина Кудисова – 1.07,8 

6. Анна Хадарченко – 2.07,8 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСергей Устюгов
logoДенис Спицов
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Анастасия Игнатьева
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Алина Кудисова
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