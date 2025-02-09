Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й

Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках» на чемпионате УФО.

Лыжные гонки Чемпионат Уральского федерального округа Тюмень Мужчины 15 км, свободный стиль 1. Денис Спицов – 35.47,4 2. Сергей Устюгов – 48,8 3. Владислав Тукачев – 2.28,0 4. Павел Вернигора – 2.51,8 5. Максим Сысолятин – 2.58,4 8. Рифат Сафиуллин – 3.22,2 Женщины 10 км, свободный стиль 1. Елизавета Пантрина – 27.04,2 2. Анна Хоботова – 36,6 3. Анастасия Игнатьева – 50,6 4. Елизавета Еремеева – 57,7 5. Алина Кудисова – 1.07,8 6. Анна Хадарченко – 2.07,8