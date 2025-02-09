Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й
Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках» на чемпионате УФО.
Лыжные гонки
Чемпионат Уральского федерального округа
Тюмень
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Денис Спицов – 35.47,4
2. Сергей Устюгов – 48,8
3. Владислав Тукачев – 2.28,0
4. Павел Вернигора – 2.51,8
5. Максим Сысолятин – 2.58,4
8. Рифат Сафиуллин – 3.22,2
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Елизавета Пантрина – 27.04,2
2. Анна Хоботова – 36,6
3. Анастасия Игнатьева – 50,6
4. Елизавета Еремеева – 57,7
5. Алина Кудисова – 1.07,8
6. Анна Хадарченко – 2.07,8
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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