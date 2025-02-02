Джесси Диггинс: «Лыжи были идеальными, это огромная победа моей команды. Я хотела приложить как можно больше сил и рада, что не перегрелась на солнце»

Джесси Диггинс прокомментировала свою победу на этапе Кубка мира в Конье.

Американская лыжница выиграла коньковую «разделку» на 10 км и сейчас продолжает лидировать в общем зачете соревнований.

«Было так весело. Публика потрясающая, я очень-очень благодарна за поддержку, было супер, суперкруто. Прекрасный день и прекрасное место – большего я и не могла желать.

Лыжи были идеальными, так что это огромная победа моей команды. Я хотела приложить как можно больше сил и рада, что не перегрелась на солнце.

Я усердно тренировалась, и приятно осознавать, что я двигаюсь в правильном направлении», – сказала Диггинс .