Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Сутер – 3-я
Федерика Бриньоне победила в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Женщины
Скоростной спуск
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.35,83
2. София Годжа (Италия) – 0,01
3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,19
4. Бризи Джонсон (США) – 0,25
5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,37
6. Лорен Макуга (США) – 0,38
7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,44
8. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,46
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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