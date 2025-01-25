Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Сутер – 3-я

Федерика Бриньоне победила в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Гармиш-Партенкирхен, Германия Женщины Скоростной спуск 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.35,83 2. София Годжа (Италия) – 0,01 3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,19 4. Бризи Джонсон (США) – 0,25 5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,37 6. Лорен Макуга (США) – 0,38 7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,44 8. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,46