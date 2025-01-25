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Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Сутер – 3-я

Федерика Бриньоне победила в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Женщины

Скоростной спуск

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.35,83

2. София Годжа (Италия) – 0,01

3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,19

4. Бризи Джонсон (США) – 0,25

5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,37

6. Лорен Макуга (США) – 0,38

7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,44

8. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,46

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Коринн Сутер
скоростной спуск (жен)
Ариане Редлер
Корнелия Хюттер
сборная Швейцарии жен
Федерика Бриньоне
результаты
София Годжа
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