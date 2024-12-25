Крупицкая о победе в марафоне: «Все сложилось. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша»

Евгения Крупицкая после победы в марафоне отметила высокую конкуренцию в лыжах.

Сегодня Крупицкая выиграла гонку на чемпионате России в Кирово-Чепецке. Серебряный и бронзовый призеры – Мария Истомина и Арина Каличева соответственно – уступили на финише менее секунды.

«Все сложилось. Лыжи работали прекрасно, спасибо всей команде сервисменов. Прекрасное самочувствие. Чувствовала силы, вышла лидировать на второй части дистанции, но девчонки тоже были в хорошей форме. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша.

Я старалась выходить на более пологих участках, где чувствовала, что темп немного проседает. Старались работать под каждый шаг, потому что у меня достаточно неплохо получается. Предпоследний и последний круг тоже старалась лидировать», – сказала Крупицкая.