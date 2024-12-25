Крупицкая о победе в марафоне: «Все сложилось. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша»
Евгения Крупицкая после победы в марафоне отметила высокую конкуренцию в лыжах.
Сегодня Крупицкая выиграла гонку на чемпионате России в Кирово-Чепецке. Серебряный и бронзовый призеры – Мария Истомина и Арина Каличева соответственно – уступили на финише менее секунды.
«Все сложилось. Лыжи работали прекрасно, спасибо всей команде сервисменов. Прекрасное самочувствие. Чувствовала силы, вышла лидировать на второй части дистанции, но девчонки тоже были в хорошей форме. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша.
Я старалась выходить на более пологих участках, где чувствовала, что темп немного проседает. Старались работать под каждый шаг, потому что у меня достаточно неплохо получается. Предпоследний и последний круг тоже старалась лидировать», – сказала Крупицкая.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем