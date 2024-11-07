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Василий Титов будет руководить исполкомом ОКР до выборов нового главы организации

Василий Титов будет руководить исполкомом и бюро исполкома до выборов главы ОКР.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Николай Гуляев. 

Титов является первым вице‑президент Федерации гимнастики России. 

7 ноября исполком ОКР принял отставку главы организации Станислава Позднякова. 

— Заседание исполнительного комитета прошло. Приняли отставку Станислава Алексеевича.

— Когда будут выборы нового президента ОКР?

— 13 декабря назначили олимпийское собрание.

— До 13 декабря руководить ОКР будет Поздняков?

— Нет. Сегодня отставка была принята. До этого числа Василий Николаевич Титов руководит и исполкомом, и бюро исполкома. Станислав Алексеевич сложил свои полномочия с сегодняшнего дня, — сказал Гуляев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoСтанислав Поздняков
ОКР
Николай Гуляев
logoМатч ТВ
Василий Титов
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