Василий Титов будет руководить исполкомом ОКР до выборов нового главы организации
Василий Титов будет руководить исполкомом и бюро исполкома до выборов главы ОКР.
Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Николай Гуляев.
Титов является первым вице‑президент Федерации гимнастики России.
7 ноября исполком ОКР принял отставку главы организации Станислава Позднякова.
— Заседание исполнительного комитета прошло. Приняли отставку Станислава Алексеевича.
— Когда будут выборы нового президента ОКР?
— 13 декабря назначили олимпийское собрание.
— До 13 декабря руководить ОКР будет Поздняков?
— Нет. Сегодня отставка была принята. До этого числа Василий Николаевич Титов руководит и исполкомом, и бюро исполкома. Станислав Алексеевич сложил свои полномочия с сегодняшнего дня, — сказал Гуляев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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