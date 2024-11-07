Василий Титов будет руководить исполкомом ОКР до выборов нового главы организации

Василий Титов будет руководить исполкомом и бюро исполкома до выборов главы ОКР.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Николай Гуляев.

Титов является первым вице‑президент Федерации гимнастики России.

7 ноября исполком ОКР принял отставку главы организации Станислава Позднякова.

— Заседание исполнительного комитета прошло. Приняли отставку Станислава Алексеевича.

— Когда будут выборы нового президента ОКР?

— 13 декабря назначили олимпийское собрание.

— До 13 декабря руководить ОКР будет Поздняков?

— Нет. Сегодня отставка была принята. До этого числа Василий Николаевич Титов руководит и исполкомом, и бюро исполкома. Станислав Алексеевич сложил свои полномочия с сегодняшнего дня, — сказал Гуляев.