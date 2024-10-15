Владимир Сальников: «Все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену»

Владимир Сальников прокомментировал отставку Станислава Позднякова.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Невозможно не согласиться с мнением президента ОКР Станислава Позднякова о том, что сейчас страна сталкивается с колоссальными геополитическими вызовами, которые действительно диктуют необходимость оптимизации и централизации.

Я бы добавил сюда консолидацию всех участников процесса, которые могут помочь восстановить принципы олимпийского движения, утраченные в последнее время.

Олимпийская хартия остается в силе, и ее базовые принципы по-прежнему актуальны. Хочу подчеркнуть, что усилия, необходимые для восстановления этих ценностей, важны не только для нас, но и для всего мира.

Конечно, это потребует значительных усилий. Уверен, что новый избранный президент будет стремиться реализовать эти задачи. Олимпийские ценности не утратили своей актуальности, несмотря на то, что они стали инструментом манипуляции в руках некоторых игроков.

Однако считаю, что все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену и объединение всех сил страны для достижения этой цели», – сказал глава Всероссийской федерации плавания.