  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Владимир Сальников: «Все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену»
0

Владимир Сальников: «Все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену»

Владимир Сальников прокомментировал отставку Станислава Позднякова.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Невозможно не согласиться с мнением президента ОКР Станислава Позднякова о том, что сейчас страна сталкивается с колоссальными геополитическими вызовами, которые действительно диктуют необходимость оптимизации и централизации.

Я бы добавил сюда консолидацию всех участников процесса, которые могут помочь восстановить принципы олимпийского движения, утраченные в последнее время.

Олимпийская хартия остается в силе, и ее базовые принципы по-прежнему актуальны. Хочу подчеркнуть, что усилия, необходимые для восстановления этих ценностей, важны не только для нас, но и для всего мира.

Конечно, это потребует значительных усилий. Уверен, что новый избранный президент будет стремиться реализовать эти задачи. Олимпийские ценности не утратили своей актуальности, несмотря на то, что они стали инструментом манипуляции в руках некоторых игроков.

Однако считаю, что все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену и объединение всех сил страны для достижения этой цели», – сказал глава Всероссийской федерации плавания.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoВладимир Сальников
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Российский пловец Иван Кожакин подал запрос на нейтральный статус
сегодня, 12:30
World Aquatics о правилах допуска россиян: «Не вносили никаких изменений в документ и не публиковали заменяющий его документ»
сегодня, 07:13
Вайцеховская о нейтральном статусе пловцов: «Дискуссия грустна какой-то необъяснимой беспомощностью тех, кто стоит во главе профильных федераций»
710 октября, 15:10
Юлия Пахалина: «В Америке всегда говорю, что я русская, и не боюсь этого сказать. Не чувствую, что нас не любят или не принимают»
110 октября, 15:05
Юлия Пахалина: «Говорю иностранцам: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?»
18110 октября, 10:54
World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта
2410 октября, 10:34
Александр Красных: «Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Было желание вернуться в спорт, но организм сказал, что хватит, не могу»
10 октября, 06:58
Пловец Минаков о нейтральном статусе: «Принял решение, что надо попробовать вернуться на международную арену и посмотреть, какая атмосфера внутри»
1110 октября, 06:53
Евгений Рылов: «Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России»
4910 октября, 05:20
Сальников о нейтральном статусе пловцов: «Прицел на выступление на чемпионате мира в Будапеште»
79 октября, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54