Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины.
«Помните бессмертную фразу из фильма Эльдара Рязанова про директора учреждения, которая сама дура? Елена Исинбаева – краса и гордость российского спорта. Она принесла нам и лично мне огромное количество приятных моментов.
А комментировать гадкие слова самодура Елены Валерьевны в адрес Исинбаевой – не буду. Как сказал поэт: «Оспаривать глупца никакого смысла нет». Надо обратиться в наше посольство в Лондоне – они с удовольствием прокомментируют.
Елена Валерьевна превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку. «Директор Калугина – сама дура», как сказал персонаж Андрея Мягкова», – сказал Губерниев.
Вяльбе о Губерниеве: «Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему поводов получать за счет меня какие-то рейтинги»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий