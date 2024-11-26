Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»

Дмитрий Губерниев назвал Елену Вяльбе нерукопожатным персонажем.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины.

«Помните бессмертную фразу из фильма Эльдара Рязанова про директора учреждения, которая сама дура? Елена Исинбаева – краса и гордость российского спорта. Она принесла нам и лично мне огромное количество приятных моментов.

А комментировать гадкие слова самодура Елены Валерьевны в адрес Исинбаевой – не буду. Как сказал поэт: «Оспаривать глупца никакого смысла нет». Надо обратиться в наше посольство в Лондоне – они с удовольствием прокомментируют.

Елена Валерьевна превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку. «Директор Калугина – сама дура», как сказал персонаж Андрея Мягкова», – сказал Губерниев .

Вяльбе о Губерниеве: «Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему поводов получать за счет меня какие-то рейтинги»