Клэбо о платных трансляциях в Норвегии: «Лыжные гонки должны показывать в открытом доступе. Могут возникнуть проблемы с привлечением спонсоров»
С 29 ноября по 1 декабря в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира. Ранее стало известно, что компания Viaplay (норвежский обладатель прав на показ КМ) будет транслировать этап только по платной подписке – на нишевом канале Viasport 1.
«В первую очередь, очень жаль. Я считаю, что лыжные гонки должны транслироваться в открытом доступе. Досадно, что в нашем виде спорта этого не будет, и я думаю, из-за этого могут возникнуть проблемы с привлечением новых людей и спонсоров.
Во всяком случае, важно сообщить людям, где пройдет трансляция соревнований, чтобы их могли посмотреть. На мой взгляд, это потеря для норвежских лыжных гонок. Далеко не то, чего хотелось бы, и это критично для самого спорта», – отметил пятикратный олимпийский чемпион норвежец Клэбо.
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