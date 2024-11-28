Норвежский обладатель прав на показ Кубка мира по лыжным гонкам будет показывать первый этап в Руке только по платной подписке
Компания Viaplay, которая в Норвегии обладает правами на показ Кубка мира по лыжным гонкам, будет транслировать первый этап для платных подписчиков и на нишевом канале Viasport 1.
PR-менеджер Йоханнеса Клэбо Лассе Гимнес назвал это решение печальным для лыжного спорта.
«Грустно, что лыжный спорт оказался на нишевом канале. У многих потенциальных зрителей в ТВ-пакете нет канала Viasport 1. Для лыж это очень неудачно.
Это делает лыжный спорт менее конкурентоспособным по сравнению с другими видами спорта, которые транслируются по основным каналам. Как, например, легкая атлетика, которая есть на NRK.
Я не говорю, что компания Viaplay приняла плохое решение для себя и своих финансов, но это печально для такого крупного вида спорта, как лыжные гонки», – сказал Гимнес.
Dagbladet также сообщает, что бесплатный канал TV3 не будет транслировать гонки «Тур де Ски».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий