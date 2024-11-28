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Норвежский обладатель прав на показ Кубка мира по лыжным гонкам будет показывать первый этап в Руке только по платной подписке

Норвежские зрители смогут увидеть этап КМ в Руке только по платной подписке.

Компания Viaplay, которая в Норвегии обладает правами на показ Кубка мира по лыжным гонкам, будет транслировать первый этап для платных подписчиков и на нишевом канале Viasport 1.

PR-менеджер Йоханнеса Клэбо Лассе Гимнес назвал это решение печальным для лыжного спорта. 

«Грустно, что лыжный спорт оказался на нишевом канале. У многих потенциальных зрителей в ТВ-пакете нет канала Viasport 1. Для лыж это очень неудачно. 

Это делает лыжный спорт менее конкурентоспособным по сравнению с другими видами спорта, которые транслируются по основным каналам. Как, например, легкая атлетика, которая есть на NRK. 

Я не говорю, что компания Viaplay приняла плохое решение для себя и своих финансов, но это печально для такого крупного вида спорта, как лыжные гонки», – сказал Гимнес. 

Dagbladet также сообщает, что бесплатный канал TV3 не будет транслировать гонки «Тур де Ски». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Dagbladet
logoКубок мира
лыжные гонки
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