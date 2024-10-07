Министр спорта Татарстана о Большунове: «Переход такого выдающегося спортсмена — это большая честь и возможность для развития лыжного спорта в регионе»
Министр спорта Татарстана оценил переход Большунова в сборную Республики.
«Переход такого выдающегося спортсмена в команду Татарстана — это большая честь и возможность для развития лыжного спорта в регионе.
Я думаю, что Александр Большунов сможет поделиться своим опытом и знаниями с молодыми спортсменами Татарстана, а также внести свой вклад в развитие и популяризацию лыжных гонок в республике, привлечь молодое поколение к занятиям лыжным спортом.
Благодарим его за решение представлять нашу республику на чемпионате страны и желаем новых побед!» — сказал Владимир Леонов.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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