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Министр спорта Татарстана о Большунове: «Переход такого выдающегося спортсмена — это большая честь и возможность для развития лыжного спорта в регионе»

Министр спорта Татарстана оценил переход Большунова в сборную Республики.

«Переход такого выдающегося спортсмена в команду Татарстана — это большая честь и возможность для развития лыжного спорта в регионе.

Я думаю, что Александр Большунов сможет поделиться своим опытом и знаниями с молодыми спортсменами Татарстана, а также внести свой вклад в развитие и популяризацию лыжных гонок в республике, привлечь молодое поколение к занятиям лыжным спортом.

Благодарим его за решение представлять нашу республику на чемпионате страны и желаем новых побед!» — сказал Владимир Леонов.

Татарстан в лыжах – как «Зенит» в футболе: собрал всех звезд и даже Большунова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Владимир Леонов
logoМатч ТВ
logoАлександр Большунов
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