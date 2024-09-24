  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Олимпийская чемпионка Астрид Якобсен стала мамой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен стала мамой.

Об этом 37-летняя норвежка сообщила в соцсетях. При этом она не уточнила, родился у нее мальчик или девочка.

Якобсен выигрывала Олимпиаду-2018 в эстафете, трижды побеждала на чемпионатах мира: в 2007-м в спринте, а в 2015-м и 2017-м тоже в эстафетах. Всего на ее счету десять медалей ЧМ.

О завершении спортивной карьеры Якобсен объявила в 2020 году.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
лыжные гонки
logoАстрид Якобсен
logoсборная Норвегии жен
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Астрид Якобсен ждет ребенка
42 мая, 20:40
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен совершила каминг-аут
683 июля 2022, 09:05
Лыжероллеры. Blink. Команда Шлинн выиграла 12-часовую эстафету, команда Семскар – 3-я
9 августа 2020, 19:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лыжница Степанова о переходе Деанджело в СКА: «Где наш лыжный Ротенберг? Ау, кто там сомневается, что при правильном подходе в Россию можно завести и Нортуга?»
31сегодня, 17:30
Егор Сорин: «Большунов несколько лет не выступал на летних чемпионатах, так что никто не знает, какой у него должна быть форма в сентябре»
1сегодня, 13:59
Тереза Йохауг не планирует выступать на Олимпиаде-2026 в Италии
6сегодня, 12:16
Менеджер сборной Норвегии: «Есть тенденция, что «Тур де Ски» будет проводиться только в Италии. Мы все надеемся, что турнир будет жить»
7сегодня, 06:54
Олимпийский чемпион Хоффман поучаствовал в фестивале скайраннинга в России
1вчера, 13:56
Стина Нильссон выиграла марафон Klaralvsloppet – свой первый старт после возвращения в лыжи из биатлона
14вчера, 08:58
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
18вчера, 06:00
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в сентябре, Кубок России стартует в ноябре
14вчера, 06:00
Девушка Клэбо поучаствовала в разработке дизайна официального свитера ЧМ-2025
1321 сентября, 20:45Фото
В Норвегии более чем в два раза выросла стоимость лицензий, получаемых лыжниками с 13 лет
121 сентября, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13
Горбунов о Малиновке: «Достаточно тяжелый круг, очень много поворотов. Похоже на европейский уровень»
117 марта, 06:23