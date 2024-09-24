Олимпийская чемпионка Астрид Якобсен стала мамой
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен стала мамой.
Об этом 37-летняя норвежка сообщила в соцсетях. При этом она не уточнила, родился у нее мальчик или девочка.
Якобсен выигрывала Олимпиаду-2018 в эстафете, трижды побеждала на чемпионатах мира: в 2007-м в спринте, а в 2015-м и 2017-м тоже в эстафетах. Всего на ее счету десять медалей ЧМ.
О завершении спортивной карьеры Якобсен объявила в 2020 году.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
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