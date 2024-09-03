Йохауг и Хауке поучаствуют в антидопинговой кампании перед ЧМ-2025. Лыжники ранее отбывали дисквалификации за нарушения
Тереза Йохауг и Макс Хауке поучаствуют в антидопинговой кампании перед ЧМ-2025
Как пишет Langrenn, норвежка и австриец с помощью лекций и видеороликов помогут привлечь внимание к проблеме запрещенных препаратов. Они расскажут в том числе о своем опыте, связанном с допинг-нарушениями.
Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. В 2016-м она сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол, который, по ее словам, попал в организм после использования мази в лечебных целях. Из-за дисквалификации спортсменка пропустила Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Хауке во время чемпионата мира-2019 в Зеефельде был пойман за переливанием крови. Его дисквалификация завершилась в 2023-м.
Чемпионат мира 2025 года пройдет в норвежском Тронхейме.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Langrenn
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