Вяльбе о гонке с участием лыжников и биатлонистов: «Будем пытаться сделать некое шоу»

Елена Вяльбе высказалась о шоу-гонке с участием лыжников и биатлонистов

4–5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов», где выступят представители обоих видов спорта.

– Раньше вы говорили, что биатлон и лыжи – не семья, а теперь будет совместная гонка. Как так получилось?

– Есть шоу, а есть серьезные соревнования. Мы будем пытаться сделать некое шоу. Вот и все, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .