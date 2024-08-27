Вяльбе о гонке с участием лыжников и биатлонистов: «Будем пытаться сделать некое шоу»
Елена Вяльбе высказалась о шоу-гонке с участием лыжников и биатлонистов
4–5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов», где выступят представители обоих видов спорта.
– Раньше вы говорили, что биатлон и лыжи – не семья, а теперь будет совместная гонка. Как так получилось?
– Есть шоу, а есть серьезные соревнования. Мы будем пытаться сделать некое шоу. Вот и все, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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