Елена Вяльбе: «Большунов – волчара, за которым все бегут. У Саши всегда цель – победа на любых соревнованиях»

Елена Вяльбе назвала Александра Большунова «волчарой, за которым все бегут».

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл 25 личных гонок на российских стартах в текущем сезоне.

– Как Большунов находит мотивацию в нынешнее время?

– Я не люблю слово «мотивация». В спорте должна быть цель. Если она есть, то будет мотивация. У Саши всегда цель – победа на любых соревнованиях. Он выходит побеждать. Иногда победить самого себя.

Я не соглашусь, что у нас нет конкуренции в мужской команде. Саша минутами ни у кого не выигрывает. Иногда очень на тоненького. У Саши есть цель убежать от шести‑семи человек, а у них есть цель – догнать его. Он не заяц, за которым все бегут. Большунов – волчара, за которым все бегут, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.