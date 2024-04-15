Елена Вяльбе: «Большунов – волчара, за которым все бегут. У Саши всегда цель – победа на любых соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе назвала Александра Большунова «волчарой, за которым все бегут».

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл 25 личных гонок на российских стартах в текущем сезоне.

– Как Большунов находит мотивацию в нынешнее время?

– Я не люблю слово «мотивация». В спорте должна быть цель. Если она есть, то будет мотивация. У Саши всегда цель – победа на любых соревнованиях. Он выходит побеждать. Иногда победить самого себя.

Я не соглашусь, что у нас нет конкуренции в мужской команде. Саша минутами ни у кого не выигрывает. Иногда очень на тоненького. У Саши есть цель убежать от шести‑семи человек, а у них есть цель – догнать его. Он не заяц, за которым все бегут. Большунов – волчара, за которым все бегут, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

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19 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как это ?
Переходит в сборную Татарстана
+4
0
+4
Большунов кстати новоявленный татарин))) это очень смешно конечно
+4
-1
+3
Черчесовщина в женском образе. "Я не люблю слово «мотивация». В спорте должна быть цель."
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что давно не было Вяльбе в информационном поле. Волчара - вожак стаи ? А Вяльбе где ?
Она ленивый толстый лесник в этом дремучем лесу.
+3
-1
+2
Ответ imaxim
Большунов кстати новоявленный татарин))) это очень смешно конечно
мы татары рады всем, а уж Большунову тем более))
+2
-1
+1
Ответ imaxim
Большунов кстати новоявленный татарин))) это очень смешно конечно
И не только он, Терентьевы, Коростелев! Конечно, это не нормально, теперь у нас будет Татарстан -лидером. Что от этого лыжный спорт станет популярнее! Нет, только сами спортсмены(рада за них) а смотрибельнось эстафет упадет
+1
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+1
Ответ imaxim
Комментарий удален пользователем
Ты радовался что Архангельская область теперь не будет всë выкашивать, вот порадуешься как это будет делать Татарстан)
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Ответ Pankratoff
Ты радовался что Архангельская область теперь не будет всë выкашивать, вот порадуешься как это будет делать Татарстан)
Ну если тебе все норм, то вопросов нет
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Ответ Надежда67
И не только он, Терентьевы, Коростелев! Конечно, это не нормально, теперь у нас будет Татарстан -лидером. Что от этого лыжный спорт станет популярнее! Нет, только сами спортсмены(рада за них) а смотрибельнось эстафет упадет
Давно пора прикрыть эту лавочку. Или регион рождения или регион проживания по прописке. Больше никаких вариантов быть не должно
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Ответ Ками
мы татары рады всем, а уж Большунову тем более))
Скажите честно, ну неужели не противно, что человек к вам перешел только из-за денег и Большунову абсолютно все равно на Татарстан как на регион. Ну неужели медальки настолько важнее?
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Что давно не было Вяльбе в информационном поле.

Волчара - вожак стаи ?
А Вяльбе где ?
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Ауф!
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Ответ imaxim
Большунов кстати новоявленный татарин))) это очень смешно конечно
Как это ?
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Ответ Ками
мы татары рады всем, а уж Большунову тем более))
Комментарий удален пользователем
Ответ imaxim
Ну если тебе все норм, то вопросов нет
Я разве сказал что мне норм?)
Просто на что ты надеялся?
Это же было сразу понятно что теперь другой регион будет доминировать.
Эстафеты вообще не интересны теперь.
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Ответ Gondeira
Большому нужны победы. Для это ему надо организовать хороший тренировочный процесс. Для этого нужны ресурсы, в т.ч. и денежные. Кто их ему даст - по большому счету неважно, лишь бы это было законно и внутри РФ. -------------- "Скажите честно," вы тут по чьему заданию противопоставляете различные регионы России друг другу?))
Этот переход не про тренировочный процесс. Тренировочный процесс ему организовывает ставка в ЦСП. Не надо все сваливать в одну кучу. Он в Татарстане не будет тренироваться
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