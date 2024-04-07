Вяльбе о масс-старте в гору: «Это очень крутая гонка, реальная бомба. Не ожидала, что будет столько болельщиков»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Савелий Коростелев Алина Пеклецова Лыжи

Вяльбе высказалась о гонке в гору, которая прошла в Кировске в финале Кубка России.

Победителями стали Савелий Коростелев и Алина Пеклецова. 

– На финише я помогла не каждому, а кому могла. И девчонкам, и ребятам хочется помочь. Почти все падали на финише. Я сказала, что горжусь ими, даже тем, кто финишировал последними, как и первыми. Это восхождение дорогого стоит. Для этих ребят это колоссальный опыт.

Мне кажется, это очень крутая гонка. Это реальная бомба. Не ожидала, что будет столько болельщиков. По всей трассе стояли люди.

– С Альпе Чермис стоит сравнить?

– Там как бы своя история. У нас с этого года начинает писаться своя история. Это похоже, но, мне кажется, гора у нас сложнее. Мы не пытались сравнивать, у кого длиннее, короче или круче по градусам.

Она нам просто удобна и понятна. Наименьшие потери для горнолыжников, мы же не хотим мешать людям, которые приехали отдыхать.

– Пеклецова и Коростелев побеждают в масс‑стартах. Эти звезды теперь по полной зажглись?

– Они зажглись уже не сегодня. По полной Савелий, думаю, зажжется в следующем году, будет давать серьезный бой Большунову.

Что касается Алины, если она хоть чуть‑чуть к текущему прогрессу подкорректирует технику, то многим ее надо будет бояться уже в следующем году, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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1 комментарий
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В этой истории больше всего нравиться не стали склон горнолыжников перекраивать, как иногда у нас из чувств любят делать, чтоб пустить пыль в глаза
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