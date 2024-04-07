Вяльбе о масс-старте в гору: «Это очень крутая гонка, реальная бомба. Не ожидала, что будет столько болельщиков»

Вяльбе высказалась о гонке в гору, которая прошла в Кировске в финале Кубка России.

Победителями стали Савелий Коростелев и Алина Пеклецова.

– На финише я помогла не каждому, а кому могла. И девчонкам, и ребятам хочется помочь. Почти все падали на финише. Я сказала, что горжусь ими, даже тем, кто финишировал последними, как и первыми. Это восхождение дорогого стоит. Для этих ребят это колоссальный опыт.

Мне кажется, это очень крутая гонка. Это реальная бомба. Не ожидала, что будет столько болельщиков. По всей трассе стояли люди.

– С Альпе Чермис стоит сравнить?

– Там как бы своя история. У нас с этого года начинает писаться своя история. Это похоже, но, мне кажется, гора у нас сложнее. Мы не пытались сравнивать, у кого длиннее, короче или круче по градусам.

Она нам просто удобна и понятна. Наименьшие потери для горнолыжников, мы же не хотим мешать людям, которые приехали отдыхать.

– Пеклецова и Коростелев побеждают в масс‑стартах. Эти звезды теперь по полной зажглись?

– Они зажглись уже не сегодня. По полной Савелий, думаю, зажжется в следующем году, будет давать серьезный бой Большунову.

Что касается Алины, если она хоть чуть‑чуть к текущему прогрессу подкорректирует технику, то многим ее надо будет бояться уже в следующем году, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Самая красивая и сложная гонка года: на фоне Хибин и замерзшего озера, вырубило даже Большунова