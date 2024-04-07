Елена Вяльбе: «Сегодня король горы – Коростелев, для меня это неожиданно, он первый раз шел в гору. Больше ставила на Червоткина»

Елена Вяльбе назвала Савелия Коростелева «королем горы».

Коростелев победил в масс-старте в гору на 10 км в финале Кубка России, второе место занял , третье – Александр Большунов.

– Мужчинам тяжелее далась гонка в гору?

– Нет, они валялись после финиша меньше. И мужчинам, и женщинам было тяжело. Но мужчины – более мышечные. Видели же Лешу Червоткина.

Кто полегче, тому и в гору легче. Сегодня король горы – Савелий Коростелев. Для меня это неожиданно, он же первый раз шел в гору. И он тоже не легкий, я бы больше ставила на Червоткина.

– Большунов выжидал за спиной , но ему не хватило сил?

– Если бы у Саши были силы, он бы предпринял атаку.

– Последствия болезни?

– Ну и устал Саша. Он же прошел все до одной гонки и на таком пике. У Большунова блестящий сезон, он огромный пример для всех того, каким нужно быть спортсменом, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).