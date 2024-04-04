«Максимум тридцать лыжников в гонке, 4-5 стартов в год». Степанова предложила создать новую серию соревнований в российских лыжах

Вероника Степанова считает, что в российских лыжах нужен новый формат состязаний.

«Лыжники уже два сезона без международных соревнований. Достаточно времени для того, чтобы создать новый формат соревнований выставочного типа.

Телевидению для рейтингов не нужно сто человек на старте лыжной гонки – нужно, чтобы один из них был 18-летним Пузановым из Хабаровска, который обыграет самого Большунова.

И чтобы в гонке бежало максимум тридцать лыжников. А лучше двадцать. Десять – по рейтингу, еще десять – по результатам региональных отборов в эту «высшую лигу» лыжного спорта.

Соревнования элиты должны быть коммерческими от начала до конца. Если Александр Легков находит спонсоров так, что все лучшие лыжники и биатлонисты к нему на гонку съезжаются – то и другие кандидаты найдутся. Надо объяснять, почему в этом году в «Пересвет» приехали все лидеры?

Четырех-пяти таких стартов в год достаточно. Такая серия могла бы частично дополнить, частично заменить этапы Кубка страны в его нынешнем виде.

Все меньше понимаю, зачем устраивать соревнования, в которых Терентьева, Сорина, Ступак и я бежим вместе с перворазрядницами. Им не подходят наши трассы, они не просто не справляются со спусками, которые абсолютно необходимы нам, – это уже достаточная причина, чтобы нас развести по разным лигам.

В консерватории концерты известных и заслуженных пианистов ведь проходят отдельно от «пианистов-юниоров». Или я ошибаюсь?

Что сейчас думает средняя лыжница 17 лет, когда смотрит на мощь Фалеевой? Правильно. «Я никогда так не смогу». И точно – не сможет, если не отберется в сборную, причем в юном возрасте, и не получит всей той поддержки, что я уже перечислила. Пусть лучше блистает у себя в регионе.

Пеклецова, Никитина и тот же Пузанов – не пример, они легко выиграют в отборочных гонках, для особо одаренных всегда можно сделать особое приглашение, как в теннисе wild card.

Мы должны использовать время и ситуацию, чтобы устроить реформу в лыжных гонках. Причем так, чтобы норвежцы и шведы на нас смотрели и учились. Все это реально», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».