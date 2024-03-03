Тереза Йохауг хочет выступить на чемпионате мира-2025. Норвежская лыжница завершила карьеру в 2022 году

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Лыжи

Тереза Йохауг хочет выступить на чемпионате мира-2025 по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут в норвежском Тронхейме. Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и 4-кратная олимпийская чемпионка, она объявляла о завершении карьеры в марте 2022 года.

«Хочу и надеюсь оказаться там (на ЧМ-2025). Но, конечно, предстоит много работы. Никто не обрадуется, если я займу четвертое место – знаю, что все будут ждать от меня золотой медали. Это тоже моя цель.

Но если я собираюсь выступить в Тронхейме, нужно пройти квалификацию. Не хочу весь сезон соревноваться на Кубке мира», – сказала Йохауг в интервью организаторам Skimarathon Engadin.

«Скажу честно: это связано с тем, что на чемпионатах мира впервые пройдет 50-километровая гонка среди женщин (из-за уравнивания дистанций с мужчинами – Sports.ru) и пройдет она на домашней арене в Тронхейме», – ранее заявляла Йохауг VG.

9 комментариев
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Ответ Юрій Матюшенко
Видит, что Степанову не допускают, так совсем осмелела :-)
Степанова на 50 км? )
+9
-1
+8
Видит, что Степанову не допускают, так совсем осмелела :-)
+9
-7
+2
Ответ Data Architector
Ну, если бы Йохауг знала о существовании Степановой...)
https://www.sports.ru/skiing/1104448383-tereza-joxaug-stepanova-eshhe-moloda-budushhee-v-ee-rukax-u-nee-est-vs.html?ysclid=ltb9zbken8407565193
+2
0
+2
Ответ Юрій Матюшенко
Видит, что Степанову не допускают, так совсем осмелела :-)
Ну, если бы Йохауг знала о существовании Степановой...)
+4
-4
0
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