Сорин о подготовке Устюгова: «В тренировочный план абсолютно не лезу. Он самостоятельный спортсмен»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Спартакиада Егор Сорин Сергей Устюгов Лыжи

Егор Сорин рассказал, что не посвящен в тренировочный план Сергея Устюгова.

Ранее стало известно, что лыжник заявлен на Спартакиаду в составе сборной ХМАО-Югры. Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля.

– Как он себя чувствует перед Спартакиадой?

– Никакой новой информации у меня нет. Он как и планировал, так и планирует выступить на Спартакиаде. Его готовность мы увидим только на Спартакиаде. Кроме самого Сергея, никто не скажет об этом. Пробежит гонку – будет видно.

– Вы сейчас насколько тесно с ним контактируете?

– Я в тренировочный план абсолютно не лезу, только понимаю, где он находится, в каких местах тренируется. Более детально я не посвящен в его тренировочный план и методики работы. Когда обращается, то мы помогаем, чем можем, но вообще он самостоятельный спортсмен, – сказал Сорин.

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