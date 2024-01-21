Клэбо о 17-м месте в масс-старте: «Это был черный день. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму»
Йоханнес Клэбо высказался о спаде своей спортивной формы.
Накануне норвежский лыжник стал 17-м в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Для меня это был черный день. Было тяжело с первого метра, на первом же спуске. И в плане техники я бежал плохо. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму.
Я буду готов к чемпионату мира [2025 года в Тронхейме], это моя цель. Немногие вспомнят про Оберхоф спустя год», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо в эфире Viaplay.
Опять же, версию с фтор-лыжами никто не отменял. Ну такая плохая форма, что второй в квалификации? И в финал не вышел, да, но не хватило двух сотых. И в масстарте нормально смотрелся. Не так нормально когда один на фторе катался; а раньше, когда все на однинаковых лыжах бегали.
Вот Крюгер -болел, так болел - еле ноги передвигает. А этот больной подозрительно резв для больного.