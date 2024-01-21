Клэбо о 17-м месте в масс-старте: «Это был черный день. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму»

Йоханнес Клэбо высказался о спаде своей спортивной формы.

Накануне норвежский лыжник стал 17-м в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Для меня это был черный день. Было тяжело с первого метра, на первом же спуске. И в плане техники я бежал плохо. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму.

Я буду готов к чемпионату мира [2025 года в Тронхейме], это моя цель. Немногие вспомнят про Оберхоф спустя год», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо в эфире Viaplay.