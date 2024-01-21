Клэбо о 17-м месте в масс-старте: «Это был черный день. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо высказался о спаде своей спортивной формы.

Накануне норвежский лыжник стал 17-м в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Для меня это был черный день. Было тяжело с первого метра, на первом же спуске. И в плане техники я бежал плохо. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму.

Я буду готов к чемпионату мира [2025 года в Тронхейме], это моя цель. Немногие вспомнят про Оберхоф спустя год», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо в эфире Viaplay.

5 комментариев
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Загибается уже совсем, но не унывает) Если он не врал про ковид и грипп, то ситуация очень серьезная. Это значит, что у него просто пропал естественный иммунитет. Исчез. Испарился. Уж неизвестно по какой причине, то ли над ним опыты там ставят и опыты зашли не туда; то-ли пожадничал и химки переел; а то ли еще что. Ну суть в том, что болеть два раза за месяц одним и тем же - это нонсенс. Был у нас один такой, сначала болел неделю - чихал и кашлял, а через месяц - опять чихал и кашлял. Так то - пропащий человек. Вот и с Клэбо что-то приключилось.

Опять же, версию с фтор-лыжами никто не отменял. Ну такая плохая форма, что второй в квалификации? И в финал не вышел, да, но не хватило двух сотых. И в масстарте нормально смотрелся. Не так нормально когда один на фторе катался; а раньше, когда все на однинаковых лыжах бегали.

Вот Крюгер -болел, так болел - еле ноги передвигает. А этот больной подозрительно резв для больного.
+7
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+6
Ответ Мультик
Загибается уже совсем, но не унывает) Если он не врал про ковид и грипп, то ситуация очень серьезная. Это значит, что у него просто пропал естественный иммунитет. Исчез. Испарился. Уж неизвестно по какой причине, то ли над ним опыты там ставят и опыты зашли не туда; то-ли пожадничал и химки переел; а то ли еще что. Ну суть в том, что болеть два раза за месяц одним и тем же - это нонсенс. Был у нас один такой, сначала болел неделю - чихал и кашлял, а через месяц - опять чихал и кашлял. Так то - пропащий человек. Вот и с Клэбо что-то приключилось. Опять же, версию с фтор-лыжами никто не отменял. Ну такая плохая форма, что второй в квалификации? И в финал не вышел, да, но не хватило двух сотых. И в масстарте нормально смотрелся. Не так нормально когда один на фторе катался; а раньше, когда все на однинаковых лыжах бегали. Вот Крюгер -болел, так болел - еле ноги передвигает. А этот больной подозрительно резв для больного.
И сегодня, что интересно, стартует последним запуском. Решил побороть болезнь через старты.
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Уже мелет про ЧМ. Что то явно пошло не так, похоже лыжи самокаты мы больше не увидим, а терпеть мальчик не умеет.
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