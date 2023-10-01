Легков об отстранении россиян: «Надеемся, что это все-таки будет недолго, поскольку наши спортсмены должны конкурировать с лучшими»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков FIS Лыжи

Александр Легков высказался о том, что FIS продлила отстранение российских лыжников.

«Все это ожидаемо, думаю, что наши тренеры всегда были к этому готовы, но они сейчас готовятся к нашим соревнованиям: Спартакиада, соревнования БРИКС, где будет что-то формироваться.

Нас могут долго не пускать, поэтому нужно формировать что-то свое. Надеемся, что это все-таки будет недолго, поскольку наши спортсмены должны конкурировать с лучшими.

Эта тема отстранения будет вокруг крутиться, хотя люди с нормальными мозгами понимают, что без России зрелищность не такая, да и конкуренция [при участии россиян] выше.

Но сейчас им выгоднее и удобнее выигрывать без России, сейчас те же шведы говорят неприятные вещи про Россию, ну ладно – бегайте между собой. Рано или поздно все вернется на круги своя, и посмотрим, кто сильнее», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

3 комментария

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imaxim
Этот же Легков о марафонской гонке на ЧР-2023:
«Да никакая Олимпийская гонка с этим не сравнится»
+3
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+3
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Александр Голещихин
Уже запасаюсь попкорном для просмотра лыжных гонок БРИКС.
0
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