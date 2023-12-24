Большунов о победе в скиатлоне: «Ребята сопротивлялись. Все хотят выиграть, но я хочу чуть больше»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на этапе в Кирово-Чепецке.

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл на Кубке России по лыжным гонкам 12-й старт подряд. 

«В начале гонки ребята суетились много, кто-то палки ломал. Здесь нужно проявлять уважение друг к другу.

Ребята сопротивлялись, ха-ха. Все хотят выиграть, но я хочу чуть больше», – сказал Александр Большунов

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

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