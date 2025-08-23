Экс-сноубордистка Кашевник о карьере в музыке: «Сейчас все на энтузиазме. Своими силами и вложениями просто бьем в одну точку, чтобы нас услышали»

Экс-сноубордистка Ника Кашевник рассказала о своей карьере в музыке.

23-летняя Кашевник , которая является призером чемпионатов России, ранее завершила выступления в спорте.

– Карьера артиста – сколько она приносит тебе, еще не настолько известной исполнительнице?

– Нисколько. Это работа вдолгую. Может быть несколько вариантов развития событий. Ты можешь выступать на каких-то коммерческих мероприятиях, но, скорее всего, исполнять только каверы, так как пока нет большой известности. Но это все равно история про заработок. Мы вот этим не занимаемся. У нас был только один корпоратив, где я выступала со своими песнями. И спасибо этому опыту. Это было вообще прекрасно.

Другого заработка просто нет. Наверное, до того момента, пока у тебя недостаточное количество слушателей. Большие деньги идут от стриминга, прослушиваний, но они приходят, начиная с полутора миллионов слушателей в месяц. Мне до этой цифры еще плясать и плясать.

Когда я начну зарабатывать на прослушиваниях, думаю, меня уже будут знать. Сейчас все на энтузиазме. Своими силами и вложениями просто бьем в одну точку, чтобы нас услышали.

– Как спортсменка в прошлом, какую цель ставишь себе в музыке? Талантливых ведь много, а пробиваются единицы.

– Нет никакого предела. Ты понимаешь, что жизнь может повернуться вообще по-разному. Ты сейчас тут, а завтра уже выступаешь на разогреве у какой-то известной группы. Нет никаких границ.

У меня вот есть песня на английском языке. Как-нибудь точно ее зальем. Мне она очень нравится. Я, конечно, все делаю для русской аудитории, так как не планировала ничего другого, но, возможно, меня когда-то заметят и за границей. Жизнь ведь очень непредсказуема.

Хочется больше онлайн-слушателей, чтобы потом была возможность выступить перед ними офлайн. Я бы хотела получить ту энергетику, которую дают живые концерты. Думаю, рано или поздно с командой к этому придем. Пока выпускаем много музыки, чтобы алгоритмы сработали на нас.

В зависимости от возможностей хотелось бы больше интересного контента. Клипы сейчас – дорогая история. Даже дороже альбома, мне кажется. Я снимала короткие видео – сниппеты – с ребятами, которые занимаются продакшном. Они мне сразу объяснили, что в индустрии у начинающего артиста не будет много просмотров клипа. Сейчас больше ценятся короткие ролики. Но все равно однажды я хотела бы себе какой-то классный клип.

Мне также нужно больше заниматься соцсетями. Нужно как никогда собраться и больше ими заниматься. Мне проще в офлайне, а в онлайне я стесняюсь, тяжеловато. Но тут уже раз я начала этот путь, нужно заниматься всем, чтобы это помогало моему творчеству быть более узнаваемым, – рассказала Кашевник.