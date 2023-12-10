Амундсен о победе на Кубке мира: «Моя девушка строго говорила, что я еще ничего не выигрывал»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Харальд Амундсен Лыжи

Лыжник Харальд Амундсен рассказал, как девушка мотивировала его победить на КМ.

Сегодня норвежец выиграл коньковую «разделку» на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

– Это было невероятно здорово. Когда выходил из дома, девушка строго сказала мне, что несмотря на подиум (2 декабря Амундсен стал вторым в коньковой «разделке» – Sports.ru), я еще ничего не выигрывал.

– Она требовательна?

– Да, планка высокая. Я предъявляю требования к ней, а она – ко мне, – улыбнувшись ответил Амундсен.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий