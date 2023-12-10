Амундсен о победе на Кубке мира: «Моя девушка строго говорила, что я еще ничего не выигрывал»

Лыжник Харальд Амундсен рассказал, как девушка мотивировала его победить на КМ.

Сегодня норвежец выиграл коньковую «разделку» на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

– Это было невероятно здорово. Когда выходил из дома, девушка строго сказала мне, что несмотря на подиум (2 декабря Амундсен стал вторым в коньковой «разделке» – Sports.ru), я еще ничего не выигрывал.

– Она требовательна?

– Да, планка высокая. Я предъявляю требования к ней, а она – ко мне, – улыбнувшись ответил Амундсен.