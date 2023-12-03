Халварссон об отказе некоторых стран от эстафеты на КМ: «Все команды должны выходить на старт. Иначе мы тоже скоро откажемся бегать»

Калле Халварссон раскритиковал сборные за отказ от эстафеты в Йелливаре.

На этапе Кубка мира в Швеции на старт мужской эстафеты вышли только 12 команд из 10 стран. В женской гонке – 9 команд из 8 стран.

«Очень плохо, что некоторые страны отказались выступать. Если у нас есть эстафеты на Кубке мира, то на них должны появляться все команды, ну вы что. Иначе и мы тоже скоро откажемся бегать.

В той же Норвегии наверняка есть лыжники, которых все-таки можно привезти на мира. У них же их там очень много! (Норвегия выступала в гонке, но не набрала лыжников на второй состав – Sports.ru», – сказал .

«Я начинаю серьезно беспокоиться о будущем эстафет, когда вижу все это. Это вообще не весело ни для лыжников, ни для фанатов, ни для организаторов. Эстафеты должны быть сливками нашего вида спорта.

Что касается стран, которые не вышли на старт, то меня расстраивает, что они так не любят Скандинавию. До такой степени, что не могут задержаться у нас чуточку подольше», – говорит менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем.