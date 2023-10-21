Юрий Бородавко: «Резцова была энергетическим донором, всех заряжала своим желанием жить, стремлением добиваться успехов»

Юрий Бородавко выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Анфиса Резцова – это величайшая лыжница и биатлонистка. Одна из немногих спортсменов, которая сумела стать олимпийской чемпионкой в разных видах спорта.

Тот жизненный заряд, который у нее был... Тот оптимизм, который она дарила... Она была энергетическим донором, всех заряжала своим желанием жить, стремлением добиваться успехов.

Она выдающаяся личность. Смогла воспитать великолепных дочек, которые добиваются хороших результатов в биатлоне.

Нам будет не хватать Анфисы Резцовой, очень жаль. Соболезную всем близким и родственникам», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Трэштокер – грустная роль ветеранов нашего спорта. Давайте запомним Резцову не такой