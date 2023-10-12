Степанова об объективации спортсменок: «Выбирать «самых обаятельных...» давно не модно! Свое имя видеть в таких списках я категорически не хочу»

Лыжница Вероника Степанова высказалась об объективации спортсменок.

«На прошлой неделе РИА Новости Спорт решили удариться в ностальгию (речь идет о голосовании за «самую обаятельную спортсменку» – Sports.ru). Другими причинами я объяснить, почему в третьем десятилетии ХХI века появляются такие идеи, я не могу.

Подозреваю, что юность авторов таких идей прошла в 90-е, когда было популярно устраивать конкурсы красоты среди девушек в бикини. И выражения «объективация женщин» еще не существовало.

Пора уже проснуться – выбирать «самых обаятельных...» давно не модно! Успешных, сильных, влиятельных – актуально. «Мисс чего-то там» – нет, устарело, навсегда. По крайней мере, пока одновременно не будет конкурса на «самого обаятельного и привлекательного мужчину». Для баланса.

Свое имя видеть в таких списках я категорически не хочу – и мне абсолютно плевать, победила я в голосовании или проиграла. Все, кто со мной знаком лично, знают, как я высказываюсь по этому поводу, когда нормы приличия и законы мою реакцию на такие «конкурсы» не ограничивают», – написала в колонке на сайте «Матч ТВ».