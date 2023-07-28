Лыжные гонки – третий по популярности спорт для FIS, впереди горные лыжи и мужские прыжки с трамплина

Лыжные гонки – лишь третий вид спорта для FIS.

Лыжные гонки – лишь третий вид спорта для FIS.

Самый массовый спорт для FIS – горные лыжи (2,2 млрд зрителей за сезон), на втором месте мужские прыжки с трамплина (1,6 млрд), а на третьем лыжи (690 млн).

Но падение в аудитории случилось во всех видах FIS, кроме набирающих популярность женских прыжков с трамплина. Падение в сноуборде – на 63% в сноуборде, во фристайле – на 64%.

Nielsen, занимавшаяся отчетом, объясняет это тем, что прошла олимпийская эйфория, и интерес к этим видам существенно убавился.

Как в лыжах смотрели сезон без России? Худший результат за 6 лет, даже в Европе аудитория упала