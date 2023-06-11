Лыжероллеры. Holmenkollen Skishow 2023. Лотта Венг и Харальд Амундсен выиграли гонки преследования, Тириль Венг – 3-я, Остберг – 4-я, Крюгер – 24-й
Лотта Венг и Харальд Амундсен выиграли гонки преследования на фестивале в Холменколлене.
Лыжероллеры
Холменколлен, Норвегия
10 июня
Гонка преследования, 9 км
Женщины
1. Лотта Венг – 20.07,8
2. Хелене Марие Фоссесхолм – 3,1
3. Тириль Венг – 6,8
4. Ингвильд Флюгстад Остберг – 50,3
5. Хедда Амундсен – 1.07,3
6. Мария Меллинг – 1.15,4
7. Силье Теодорсен – 1.16,2
8. Матильде Мирвол – 1.16,4
9. Юлие Мире – 1.16,9
10. Нора Саннесс – 1.17,5
Полные результаты – здесь.
Мужчины
1. Харальд Амундсен – 18.09,9
2. Даниэль Сток – 0,2
3. Дэвид Торвик – 23,8
4. Мартин Левстрем Ниенге – 23,8
5. Ховард Мусебю – 23,9
6. Амунд Корсат – 24,9
7. Дидрик Тенсет – 25,1...
18. Эрик Валнес – 1.35,3...
21. Синдре Бьорнестад Скар – 1.38,9...
24. Симен Хегстад Крюгер – 1.47,3...
31. Шюр Рете – 2.35,4
Полные результаты – здесь.
Комментарии