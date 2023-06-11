Лыжероллеры. Holmenkollen Skishow 2023. Лотта Венг и Харальд Амундсен выиграли гонки преследования, Тириль Венг – 3-я, Остберг – 4-я, Крюгер – 24-й

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Лотта Венг и Харальд Амундсен выиграли гонки преследования на фестивале в Холменколлене.

Лыжероллеры

Holmenkollen Skishow

Холменколлен, Норвегия

10 июня

Гонка преследования, 9 км

Женщины

1. Лотта Венг – 20.07,8

2. Хелене Марие Фоссесхолм – 3,1

3. Тириль Венг – 6,8

4. Ингвильд Флюгстад Остберг – 50,3

5. Хедда Амундсен – 1.07,3

6. Мария Меллинг – 1.15,4

7. Силье Теодорсен – 1.16,2

8. Матильде Мирвол – 1.16,4

9. Юлие Мире – 1.16,9

10. Нора Саннесс – 1.17,5

Полные результаты – здесь.

Мужчины

1. Харальд Амундсен – 18.09,9

2. Даниэль Сток – 0,2

3. Дэвид Торвик – 23,8

4. Мартин Левстрем Ниенге – 23,8

5. Ховард Мусебю – 23,9

6. Амунд Корсат – 24,9

7. Дидрик Тенсет – 25,1...

18. Эрик Валнес – 1.35,3...

21. Синдре Бьорнестад Скар – 1.38,9...

24. Симен Хегстад Крюгер – 1.47,3...

31. Шюр Рете – 2.35,4

Полные результаты – здесь.

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