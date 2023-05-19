Непряева о хейтерах: «Чаще всего они появляются от того, что с кем-то не сфотографировался, кому-то отказал, и потом он решил, что ты злая, зазвездившаяся»

Наталья Непряева рассказала об отношении к своей медийности и причинах появления хейтеров.

– Это очень спорный вопрос. Конечно, в свободное время, когда меня это не отвлекает от тренировки и тем более от соревнований, я всегда рада сфотографироваться, дать интервью. Но, когда это меня отвлекает от гонки, от разминки, заминки, я все-таки здесь стараюсь ставить в приоритет себя.

И я, конечно, понимаю, что многие обижаются и очень многие меня за это не любят – что я, скажем так, разделяю: «Нет, все, не трогайте меня, у меня гонка». Но это мой выбор, так сказать.

– Бьорндален, по слухам, перед чемпионатом мира даже руки никому не жал, чтобы не заразиться. Даже своим знакомым.

– Тут да, тут все зависит от спортсмена. Кто-то более открытый, медийный. Кто-то больше боится каких-то вирусов, что доходит иногда даже, по моему мнению, до паранойи какой-то.

Поэтому сложно сказать, что вот «он плохой, он ни с кем не фотографируется», а «он хороший». Чаще всего болельщики понимают, и редко бывают такие случаи, когда таят какую-то обиду.

Вот лично мое мнение: чаще всего от этого и появляются хейтеры – где-то с кем-то не сфотографировался, где-то кому-то отказал, и потом он затаил на тебя какую-то обиду и решил, что ты злая, зазвездившаяся. И все, он теперь считает тебя такой плохой и болеет за других спортсменов.

– Всем не угодишь, конечно.

– Да, конечно. Для всех хорошим не будешь, – ответила олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам.

«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам