Колобков о том, что Вяльбе против нейтрального статуса: «Сильная позиция. Уважаю Елену за ее открытость, прямоту и то, что она делает на позиции руководителя»
Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.
Ранее Вяльбе неоднократно заявляла, что она категорически против участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
«Это сильная позиция. Елену Валерьевну очень уважаю за ее открытость, прямоту и за то, что она делает на позиции руководителя и как бывшая спортсменка. Она точно имеет право на подобное мнение.
Сегодня комиссия спортсменов ОКР, куда входят все ведущие спортсмены, вполне эту позицию подтвердила», – сказал Колобков.
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