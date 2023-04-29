Колобков о том, что Вяльбе против нейтрального статуса: «Сильная позиция. Уважаю Елену за ее открытость, прямоту и то, что она делает на позиции руководителя»

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Ранее Вяльбе неоднократно заявляла, что она категорически против участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Это сильная позиция. Елену Валерьевну очень уважаю за ее открытость, прямоту и за то, что она делает на позиции руководителя и как бывшая спортсменка. Она точно имеет право на подобное мнение.

Сегодня комиссия спортсменов ОКР, куда входят все ведущие спортсмены, вполне эту позицию подтвердила», – сказал Колобков.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»